Gemäß dem GDPNow genannten Prognosemodell liegt das Bruttoinlandsprodukt (saisonbereinigte Jahresrate) im dritten Quartal bei 1,9%, nach 2,2% am 1. August, teilte die Federal Reserve Bank of Atlanta am Freitag mit. "Nach den Datensätzen von heute Morgen sanken die Nowcasts der realen privaten Konsumausgaben im dritten Quartal, der realen privaten Anlageinvestitionen ...

