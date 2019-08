In einem Interview mit CNBC sagte US-Präsident Donald Trump, dass er den Erlass von Zöllen verzögern oder stoppen könnte, wenn China "positive Maßnahmen ergreift". Gestern kündigte Trump in einer Reihe von Tweets an, ab dem 1. September Zölle von 10 Prozent auf die verbleibenden chinesischen Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar zu erheben. Chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...