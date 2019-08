James Knightley, Chefökonom bei ING, schreibt, dass die Zahl der Beschäftigten in den USA im Juli um 164.000 gestiegen ist, was fast identisch mit dem Konsens von 165.000 ist. Wichtigste Zitate "Es gab Abwärtskorrekturen in Höhe von 41.000 in den letzten Monaten, und wir liegen deutlich unter dem Durchschnitt von etwa 220.000 im Laufe des Jahres 2018. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...