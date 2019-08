Im bayerischen Bad Tölz ist am Freitagvormittag ein 80-jähriger Mann tot in seinem Haus aufgefunden worden. Angehörige des 80-Jährigen alarmierten die Integrierte Leitstelle, da sie seit mehreren Tagen keinen Kontakt mehr mit dem älteren Mann hatten, teilte die Polizei am Samstag mit.



Nachdem das Haus durch die Einsatzkräfte geöffnet worden war, stellten diese fest, dass es darin zu einem Brand gekommen war, der jedoch nicht nach außen gedrungen war und somit unbemerkt blieb. Im erheblich verrußten Haus wurde der 80-jährige Bewohner letztlich tot aufgefunden, so die Beamten weiter. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim hat die Ermittlungen zur Todes- und Brandursache aufgenommen, die in weiterer Folge von den Fachkommissariaten weitergeführt werden. Zur Brandursache und den Todesumständen des 80-Jährigen können derzeit noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden.



Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder eine Beteiligung Dritter gibt es aber keine, so die Polizei.