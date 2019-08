Nach der Schießerei in einem Supermarkt in El Paso im US-Bundesstaat Texas ist die Zahl der Toten auf mindestens 20 gestiegen. Zudem seien 26 weitere Personen verletzt worden, teilten die lokalen Behörden mit.



Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Als Motiv gehen die Behörden nach ersten Ermittlungen von einem Hassverbrechen aus. Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs Greg Allen wurde ein Manifest gefunden, welches von dem Verdächtigen stammen könnte. El Paso liegt im äußersten Westen des US-Bundesstaates Texas an der Grenze zu Mexiko und nahe der Grenze zu dem US-Bundesstaat New Mexico.