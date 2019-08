Das Chartbild bei First Solar ist im Moment sehr ermutigend. Die Aktie hatte sich vom 6-Monats-Tief bei 47,17 USD wieder entfernt und ist nach oben abgedreht. Am Donnerstag konnte man das Zwischenhoch bei 69,23 Dollar sehen, das sich in steigenden Umsätzen zeigte. Schon die nächste Woche könnte die Entscheidung bringen, wie es mit der Solaraktie weitergeht. Die Aktie hatte sich April 2017 bis April 2018 verdreifacht und seit dem Hoch bei über 80 ...

