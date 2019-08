Die neusten Lebensmittelmarktzahlen, die von der Beratungsfirma Kantar Worldpanel veröffentlicht wurden, zeigen, die Supermarktumsätze sind im Jahresvergleich in den 12 Wochen bis 14. Juli 2019 in Großbritannien (GB) um 0,5% gesunken. Lidl ist Berichten zufolge der am schnellsten wachsende nichtvirtuelle Einzelhändler in diesem Zeitraum mit einem Umsatz von 7,0% Zunahme....

