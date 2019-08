Die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten in den letzten Monaten schon viel Freude an dieser Aktie und wir konnten wertvolle Hinweise für schöne Gewinne geben. Am 12. Mai hatten wir den Einstieg ab 42,80 Euro vorgeschlagen. Die Aktie notierte seinerzeit am Widerstand und bereits am nächsten Tag erfolgte der Ausbruch. Es lohnt sich in jedem Fall die Kombination Trading-Tipps und Express-Service zu abonnieren, damit man ständig über aktuelle Trading-Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...