Beim Bitcoin haben wir am 31. Juli unseren "Riecher" für gute Trading-Chancen mal wieder bewiesen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir geschrieben: "Ob wir eine Bodenbildung im Bereich der Unterstützung haben ist noch nicht ganz geklärt, aber die drei Hochs im Chartbild müssten eigentlich zu einem Ausbruch nach oben führen. Wegen des besseren Chance-Risiko-Verhältnis schlagen wir für mutige Trader den Einstieg "bestens" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...