Neuenburg - In den Schweizer Hotels ist das Geschäft in der ersten Jahreshälfte 2019 rund gelaufen. Insgesamt zählten die Hoteliers 18,7 Millionen Übernachtungen, das sind 1,5 Prozent mehr als im Vorjahreshalbjahr. Alleine im Juni stiegt die Zahl der so genannten Logiernächte um 5,1 Prozent auf knapp 3,8 Millionen. Steigende Nachfrage aus dem In- und Ausland Das Plus ist auf eine steigende...

Den vollständigen Artikel lesen ...