Es sah zunächst so aus, als hätte die Aktie der Deutschen Lufthansa ihren steilen Sinkflug im Juli beendet, denn der Kurs war in eine Seitwärtsbewegung zwischen 14,70 Euro auf der Unter- und 15,50 Euro auf der Oberseite übergegangen. Aus dieser Range brach der Kurs am 30. Juli jedoch nach unten aus. Im Tief fiel die Aktie auf 14,00 Euro zurück. Am letzten Julitag und an den ersten Augusttagen sahen wir zwar eine leichte Erholung, doch diese verläuft bislang nur in Gestalt einer bärischen Flagge. ... (Dr. Bernd Heim)

