Auf ihrer Sommerklausur beschlossen die Grünen ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm. Dazu gehört, dass es keinen Neubau ohne Photovoltaik-Anlage mehr in der Hauptstadt geben soll. Bis 2030 sollen in Berlin Photovoltaik-Anlagen mit einem Gigawatt installiert sein.Die Fraktion von Grünen 90/Die Grünen ist Ende vergangener Woche zu ihrer Sommerklausur nach Prag gereist. Dort fassten die Abgeordneten unter anderem den Beschluss "Berliner Klimaschutz: Heute mutig - aus Verantwortung für morgen". Punkt 3 des Klimaschutzplans ist auch die Einführung einer Solarpflicht für Neubauten in der Hauptstadt. ...

