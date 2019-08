FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



05.08.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS COBHAM TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 165 (135) PENCE - BARCLAYS INITIATES UNITE GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1200 PENCE - BERENBERG CUTS DIGNITY PRICE TARGET TO 570 (700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 85 (105) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES BP PRICE TARGET TO 710 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - CFRA CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS RBS PRICE TARGET TO 220 (270) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 390 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RENTOKIL INITIAL TARGET TO 460 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES LSE PRICE TARGET TO 6800 (5200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN INITIATES FERGUSON WITH 'BUY' - TARGET 7700 PENCE - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5500 (5000) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 696 (683) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 155 (140) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES IAG TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 460 (400) PENCE - HSBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7000 (5400) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS INTERTEK TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - TARGET 5250 (4700) PENCE - MORGAN STANLEY RESUMES MARKS & SPENCER WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 230 PENCE - MORGAN STANLEY RESUMES OCADO WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 1320 PENCE - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6700 (6200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 165 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IBSTOCK TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 260 (270) PENCE



