Das Präsidium hat Kerstin Andreae einstimmig nominiert. Sie soll Stefan Kapferer in der Hauptgeschäftsführung des Verbands nachfolgen.Ende vergangener Woche gab es Gerüchte, der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) könnte neuer Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) werden und damit Stefan Kapferer an der Spitze des Verbands beerben. Doch Lies entschied sich gegen den Verbandsposten und für sein Ministeramt in Hannover. Allerdings berichten Medien, dass ihn der Wechsel wohl durchaus gereizt habe. Am Montag nun veröffentlichte der BDEW, dass ...

