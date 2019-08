Im nordrhein-westfälischen Kreis Recklinghausen ist am Montagmorgen ein 44-jähriger Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Wochenende an seinen Verletzungen gestorben. Er war am Sonntagabend an einer Kreuzung frontal mit einem Pkw zusammengestoßen, teilte Polizei mit.



Der 44-Jährige wurde direkt nach dem Unfall in ein Krankenhaus transportiert, wo er wenig später verstarb. Der 19-jährige Fahrer des Pkw wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei der Aufnahme des Unfalls wurde die Unfallstelle voll gesperrt. An den Fahrzeugen wurde ein Sachschaden von 5.000 Euro festgestellt.