Fallende USD Anleiherenditen belasten den USD und helfen dem Paar - Negative deutsche Renditekurve ist für die Erholung kaum ein Problem - Händler warten nun auf US ISM nicht-Produktion PMI - Der EUR/USD verzeichnet zur Mitte der europäischen Sitzung am Montag einen Gewinn und so erreichte er den Bereich über dem 1-Wochenhoch von 1,1175. Die Bullen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...