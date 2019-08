Frankfurt - Der Euro ist am Montag zum US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag erreichte der Kurs ein Tageshoch bei 1,12 US-Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung in der vergangenen Nacht bei 1,1110 Dollar gehandelt worden war. Gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro zum Wochenstart hingegen weiter ab. Die Gemeinschaftswährung fiel im Tagestief auf bis zu 1,0863 Schweizer Franken...

