Der GBP/USD stabilisiert sich in der Nähe der Mehrmonatstiefs über 1,2100 Dollar - Die nächsten Widerstände liegen bei 1,2167 und 1,2190 Dollar - GBP/USD auf dem Tageschart Der GBP/USD stabilisiert sich in der Nähe der Mehrmonatstiefs und arbeitet an einer Korrektur über die Marke von 1,2100 Dollar, während er aber weiterhin unter seinen Glättungslinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...