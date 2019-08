Die Klimaveränderung kehrt die Tomatenernte in Italien um, wobei der Norden zuerst beginnt, während auf den Süden gewartet wird, auch infolge des verrückten Wetters und eines Sommers, in dem es 11 Stürme am Tag von Tornados bis Hagelstürmen im Süden gab. Das ergibt sich aus einer Analyse von Coldiretti. Bildquelle: Shutterstock.com Die Ernte betrifft die...

