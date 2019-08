China weist den Vorwurf der Währungsmanipulation zurück und stützt den Kurs des Yuan. Analysten sehen trotzdem schlechte Zeichen für den Handelsstreit.

Die offizielle Einstufung Chinas als Währungsmanipulator durch die USA verschreckt Devisenanleger. Der an Börsen außerhalb des chinesischen Festlandes gehandelte sogenannte "Offshore-Yuan" fiel am Dienstag zeitweise auf ein Rekordtief. Im Gegenzug stieg der Dollar an Handelsplätzen wie Hongkong oder Singapur um bis zu 0,6 Prozent auf 7,1397 Yuan. An den chinesischen Festlandbörsen stabilisierte sich Kurs bei 7,0357 Yuan.

Nach der Ankündigung der chinesischen Zentralbank, in Hongkong kurz laufende Yuan-Anleihen im Volumen von umgerechnet 3,8 Milliarden Euro ausgeben zu wollen, drehte der Dollar-Kurs ins Minus und verlor 0,5 Prozent auf 7,0661 Yuan. Derartige Emissionen dienten dazu, Wetten auf einen weiteren Kursverfall der chinesischen Währung zu verteuern, sagte ...

