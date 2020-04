Die Korea Centers for Disease Control and Prevention sagten am Freitag, Südkorea habe 27 neue Coronavirus-Fälle bestätigt, die Gesamtzahl liege nun bei 10.450. Bei den neuen bestätigten Fällen wurde die niedrigste tägliche Fallzahl seit ihrem Höchststand von mehr als 900 Fällen Ende Februar verzeichnet. Der Süden meldete vier neue Todesfälle, womit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...