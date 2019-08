In Spanien plant eine Projektentwickler erstmals Solarstrom ohne Förderung oder PPA direkt über den Markt abzusetzen. Die Geschäftsbank Banco Sabadell finanziert das Vorhaben. Insgesamt geht es um den Bau von fünf Photovoltaik-Parks mit einer Gesamtleistung von 79,2 Megawatt (MW). Der Komplex mit dem Namen "El Bonal" soll in Puertollano in der Nähe der zentralspanischen Stadt Ciudad Real realisiert ...

