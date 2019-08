EUR/USD zieht sich vom Dienstag Hoch in den Bereich der 1,1200 zurück - US-China Handelsstreit bleibt im Fokus - Deutsche Industrieproduktion fällt im Juni um -1,5 % (Monat) - Die Gemeinschaftswährung konnte am Mittwoch ihren Glanz zurückgewinnen und so erreichte der EUR/USD die 1,1200, inmitten der anhaltenden Handelsbedenken. EUR/USD steigt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...