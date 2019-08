FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.08.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 265 (275) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 40 (85) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 125 (140) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SIRIUS MINERALS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 17 (35) PENCE - CFRA CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 820 PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 83 (105) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 375 (500) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.14% TO 7182 (CLOSE: 7171.69) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 711 (689) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ROLLS-ROYCE TARGET TO 1367 (1291) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 645 (655) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2780 (2875) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6702 (6127) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8400 (7700) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 830 (900) PENCE - 'TOP PICK' - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2800 (3300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'NEUTRAL'



