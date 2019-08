Die US-China Nachrichten werden wahrscheinlich über die EUR/USD Kursentwicklung in den nächsten Tagen entscheiden - Die Verkäufer haben die 1,1174 und 1,1135 Unterstützungen fest im Auge - EUR/USD Tageschart Der EUR/USD baut seine Konsolidierung den zweiten Tag in Folge aus, während der Handel in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs stattfindet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...