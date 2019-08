Bellinzona - Die SBB haben im Castello Sasso Corbaro in Bellinzona den Industrieplan für ihr neues Werk offiziell vorgestellt. Das "modernste, effizienteste und leistungsstärkste Werk Europas", das Arbeiten an allen Rollmaterialtypen ausführen kann, wird 2026 eröffnet. Die SBB, der Kanton Tessin und die Stadt Bellinzona investieren 360 Millionen Franken in dieses Projekt.

