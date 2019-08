Am Mittwoch hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.649,73 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Bayer mit starken Kursgewinnen von über sechs Prozent im Plus, gefolgt von den Aktien von SAP und Infineon. Grund für den Kurssprung der Bayer-Aktie ist Marktbeobachtern zufolge der Verkauf der Anteile von Bayer und Lanxess am Chemiepark-Betreiber Currenta an einen von der australischen Bank Macquarie geführten Fonds. Die Anteilsscheine von Eon standen kurz vor Handelsschluss mit kräftigen Kursverlusten von knapp drei Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von Wirecard und der Deutschen Bank. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker.



Ein Euro kostete 1,1231 US-Dollar (+0,26 Prozent). Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.504,83 US-Dollar gezahlt (+2,07 Prozent). Das entspricht einem Preis von 43,08 Euro pro Gramm.