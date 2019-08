Der IT-Dienstleister Automatic Data Processing Inc. (ISIN: US0530151036, NASDAQ: ADP) wird am 1. Oktober 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 79 US-Cents je Aktie ausschütten (Record date: 13. September 2019). Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 3,16 US-Dollar je Aktie aus. Damit errechnet sich, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 164,47 US-Dollar (Stand: 7. August 2019), eine Dividendenrendite von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...