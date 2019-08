FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 360 (470) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 240 (290) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 360 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS INTU PROPERTIES TARGET TO 40 (100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ULTRA ELECTRONICS TGT TO 2250 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.4% TO 7222 (CLOSE: 7195.37) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1675 (1714) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (270) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 205 (210) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS G4S PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 635 (655) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 235 (190) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 855 (850) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 340 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES VODAFONE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 210 PENCE - RBC RAISES GOCOMPARE PRICE TARGET TO 120 (115) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 636Q (633) PENCE - 'NEUTRAL'



