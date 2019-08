Im ersten Schritt will JT Energy Systems bis zu 200 Arbeitsplätze schaffen. Der operative Start der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Ladesystemen für Flurförderzeugflotten soll im ersten Quartal 2020 erfolgen.JT Energy Systems hat das ehemalige Solarworld-Werk im sächsischen Freiberg erworben. Das Anfang des Jahres gegründete Joint Venture der Jungheinrich AG und der Triathlon Holding GmbH will es zur seinem europäischen Produktionszentrum für Lithium-Ionen-Batterien und Ladesysteme in der Infralogistik umbauen, teilte es am Mittwoch mit. Es sei geplant, die hochautomatisierte Modulproduktion ...

