In den ersten drei Monaten 2019 haben die Übertragungsnetzbetreiber so viel Strom abgeregelt wie noch nie. Auch die Entschädigungszahlungen stiegen mit 364 Millionen Euro auf Rekordniveau. Von Januar bis März 2019 wurden insgesamt 3,23 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom in Deutschland abgeregelt. Das ist 66 Prozent mehr als im 1. Quartal 2018 wie aus dem jüngsten Quartalsbericht zu Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen ...

