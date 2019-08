Zürich - Adecco hat im zweiten Quartal weiter unter der wirtschaftlichen Abschwächung in Europa gelitten und etwas weniger Umsatz erzielt. Bei der Profitabilität hat sich der Personaldienstleiter aber besser entwickelt, als es viele Experten erwartet hatten. Konzernchef Alain Dehaze verwies in der Mitteilung vom Donnerstag auf die anhaltende Schwäche der Automobil- und Fertigungsindustrie in...

