Wie in den vergangenen Tagen: Am Vormittag sieht auch heute wieder alles entspannt aus. Zuletzt ist dann am Nachmittag stets Abgabedruck in den Markt gekommen. Wolfgang Matejka (Wiener Privatbank) meinte ja in einem Interview unlängst, dass das ein Markt für Stockpicker sei. Sehe ich auch so und ich sage dies als grosser Fan von aktivem Management. Zuletzt ist es einigen Austro-Fondsmanagern und auch uns mit dem wikifolio Stockpicking Österreich gelungen, den Performanceabstand 2019 zum ATX zu vergrössern. Unsere Outperformance liegt zb ytd jetzt bei etwas mehr als 6 Prozent. Via http://www.boerse-social.com/mobileclub schau ich zudem laufend nach, wie das wikifolio steht, das ist auch für User ersichtlich. Gestern abend sah ich einen plötzlichen ...

