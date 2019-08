Ende Oktober wird es voraussichtlich die erste mündliche Verhandlung in dem Fall geben. Drei Bauernfamilien und Greenpeace hatten im Frühjahr Klage eingereicht, da sie die Maßnahmen der Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel gegen den Klimawandel für unzureichend halten.Unterstützt von der Umweltorganisation Greenpeace haben drei Bauernfamilien aus Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein eine Klage gegen die Klimapolitik der Bundesregierung eingereicht. In dem Verfahren wird es nun voraussichtlich am 31. Oktober die erste mündliche Verhandlung vor dem Berliner Verwaltungsgericht ...

