Der Münchner Konzern konnte sein operatives Ergebnis um gut 20 Millionen Euro steigern. Vor allem das Geschäftsfeld Energie trug wesentlich dazu bei. Die im vierten Quartal anstehenden Verkäufe von Photovoltaik- und Windkraftanlagen der Tochter Baywa re geben Hoffnung auf noch höhere Gewinne.Die Baywa AG hat in den ersten sechs Monaten 2019 ihr operatives Ergebnis (EBIT) um 20,1 Millionen Euro auf 52,2 Millionen Euro deutlich steigern können. Der Umsatz stieg dagegen nur leicht von 8,3 auf 8,4 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum an, wie das Münchner Unternehmen am Donnerstag mitteilte. ...

