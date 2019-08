Bei Magna in Graz rollten bis Juni 88.900 Autos vom Band >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Smeil Nominierungen 2019 - sotrawo, ... » Businessinsider: Warum SAP bei der ... Bei Magna in Graz rollten bis Juni 88.900 Autos vom Band Dank neuer Modelle konnten die Umsätze bei Magna Steyr in Graz gesteigert werden. Die Gesamtzahl der zusammengebauten Autos liegt um 19 Prozent über dem Vorjahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...