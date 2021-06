Als Reaktion auf die hohen japanischen Erzeugerpreise sagte ein Beamter der Bank of Japan (BOJ), dass ein Anstieg von 4,9% im Jahresvergleich der größte Anstieg seit September 2008 sei. Weitere Zitate "Steigende Rohstoffpreise spiegeln die globale wirtschaftliche Erholung wider." "Sie treiben eine breite Palette von Großhandelspreisen in Japan in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...