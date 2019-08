Rom - Nach nur 14 Monaten an der Macht ist die Populisten-Allianz aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung in Italien krachend gescheitert. Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini sieht keine Zukunft mehr für das Regierungsbündnis und forderte am Donnerstag eine Neuwahl. Regierungschef Giuseppe Conte kündigte an, die Parlamentspräsidenten zu kontaktieren, damit diese die Kammern...

Den vollständigen Artikel lesen ...