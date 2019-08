EUR/USD ist am Freitag zurück bei 1,1200 - Chance auf Neuwahlen nimmt in Italien zu - Deutscher Handelsüberschuss liegt im Juni bei 16,8 Mrd. € - Die Gemeinschaftswährung schwankte in den vergangenen Sitzungen gegenüber dem Greenback zwischen Gewinn und Verlust, während sich der EUR/USD seitwärts um 1,1200 bewegt. EUR/USD Fokus liegt erneut auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...