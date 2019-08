FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- ALPHAVALUE CUTS SHELL TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 2673 (2890) PENCE - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 2115 (2320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4275 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CFRA RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7900 (5520) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES IWG PRICE TARGET TO 440 (398) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES VIVO ENERGY TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 145 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2380 (2540) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EVRAZ PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 560 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 350 (310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WM MORRISON PRICE TARGET TO 255 (265) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1270 (1130) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TI FLUID SYSTEMS PRICE TARGET TO 215 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 815 (960) PENCE - 'NEUTRAL'



