Der EUR/GBP bewegt sich in der Nähe des Jahreshoch um 0,9250/55 - UK Q2 BIP enttäuschte heute die Erwartungen - UK M. Gove schlug Feiertag für den 1. November vor - Der EUR/GBP baut seine positive Dynamik aus und so bewegt er sich in Reichweite des gestrigen 2019 Hoch von 0,9250/60. EUR/GBP-Gebote nach schlechtem BIP Das Pfund Sterling leidet nicht ...

