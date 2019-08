Dr. Manfred Schlumberger (StarCapital AG): Handelskrieg - Der Tragödie 2. Teil

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China erleben wir aktuell die Wiederholung des Drehbuchs vom Mai dieses Jahres. Nach der Beendigung der Handelsgespräche in der letzten Woche und ihrer geplanten Fortsetzung im September betrat Trump wieder die Bühne, beendete kurzerhand den noch gültigen Waffenstillstand und kündigte Zölle in Höhe von 10% auf weitere Importe aus China an (über 300 Milliarden US Dollar ab dem 1. September). Wie im Mai brachen die weltweiten Aktienmärkte und die Renditen vermeintlich sicherer Staatsanleihen wie Bunds und US-Treasuries ein. Zuerst traf es die Hauptleidtragenden des Handelskriegs, die europäischen und die asiatischen Aktienmärkte. Nachdem die Chinesen sofort ihre Währung abwerten ließen und zudem sämtliche Agrarimporte aus den USA stoppten, erwischte es auch die US-Aktienmärkte, sogar die vermeintlich wenig konjunkturanfällige Technologiebörse NASDAQ.

"Handelskrieg - Der Tragödie 2. Teil"

