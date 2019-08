EUR/USD bleibt nach US Daten bei 1,1200 - Gerüchte über italienische Neuwahlen nehmen zu - US Erzeugerpreise steigen im Juli um 0,2 % (Monat) - Die gute Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt erhalten und so notiert der EUR/USD im Bereich der 1,1200, nach dem am Donnerstag das Tief bei 1,1180/75 gebildet wurde. EUR/USD schaut auf Italien, ...

