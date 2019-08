"In den letzten Wochen wurde aus gutem Grund wieder von einem Währungskrieg gesprochen", schreiben die Rabobank-Analysten in einem Marktkommentar. Wichtige Zitate "Allein in dieser Woche haben die Zentralbanken in Indien, den Philippinen und Neuseeland eine stärkere Lockerung der Geldpolitik angekündigt, als erwartet, während die RBA über die Möglichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...