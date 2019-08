Der Fernsehsender Sat.1 hat am Freitag mit einem Comeback von Big-Brother-Legende Zlatko gute Einschaltquoten erzielt. Die erste Sendung der neuen Staffel "Promi Big Brother" dominierte nach Angaben des Senders am Freitagabend mit einem Marktanteil von 18,2 Prozent die abendliche Hauptfernsehzeit bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern, der sogenannten "werberelevanten Zielgruppe".



Der Kfz-Mechaniker Zlatko hatte im Jahr 2000 mit seiner Teilnahme an der ersten deutschen Staffel der Fernsehshow "Big Brother" vorübergehend eine sehr hohe Bekanntheit erlangt. Zwischenzeitlich wussten laut einer Umfrage 75 Prozent aller Deutschen, wer "Zlatko" ist. Im Jahr 2019 sei wie auch schon im Jahr 2000 das Geld der einzige Grund, warum er an der Sendung teilnehme, sagte Zlatko nun zum Einzug "in den Container".