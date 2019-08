In Tansania sind am Samstag bei der Explosion eines Tanklasters mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 70 weitere Personen wurden verletzt. Das meldeten lokale Medien unter Berufung auf eine Bestätigung der örtlichen Polizei.



Das Unglück ereignete sich nahe eines Busterminals in der Stadt Morogoro, ungefähr 200 Kilometer westlich von Daressalam. Laut Augenzeugen waren am späteren Unglücksort viele Menschen unterwegs, die auslaufendes Benzin einsammeln wollten. Laut unbestätigter Angaben könnte die Explosion dabei durch eine Zigarette ausgelöst worden sein.