Für die Bundesligisten FC Augsburg und FSV Mainz 05 ist der DFB-Pokal bereits nach der ersten Runde vorbei. Augsburg verlor beim viertklassigen SC Verl mit 1:2, Mainz unterlag beim mittlerweile in der dritten Liga spielenden 1. FC Kaiserslautern mit 0:2.



Auf dem Betzenberg genossen die Fans Bundesliga-Stimmung wie in den alten Zeiten, Manfred Starke traf in der 62. Minute per Foulelfmeter, Florian Pick machte in der 90. Minute die Pokal-Sensation perfekt. Weitere Schlussstände vom Samstagnachmittag: Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue 1:4, TuS Dassendorf - SG Dynamo Dresden 0:3, Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen 1:4, SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04 0:5, Viktoria Berlin - Arminia Bielefeld 0:1. Die Partien FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf (1:1) und 1. FC Magdeburg - SC Freiburg (0:0) mussten in die Verlängerung.