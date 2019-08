In der ersten Runde des DFB-Pokals haben sich die Zweitligisten 1. FC Heidenheim und VfL Bochum durchgesetzt. Heidenheim siegte gegen den viertklassigen SSV Ulm nach einem frühen Tor schließlich mit 2:0, Bochum bezwang nicht ohne Mühe den fünftklassigen KSV Baunatal 3:2.



Am Ende konnte Bochum nur knapp die Verlängerung verhindern. Die parallel ausgetragene Partie zwischen den Würzburger Kickers und 1899 Hoffenheim musste beim Stand von 2:2 in die Verlängerung.