Der Taxi-Schreck hat über 5 Milliarden Dollar Verlust im Quartal eingefahren. An jeder Fahrt verliert das Unternehmen Geld. Je mehr Fahrten es folglich abwickelt, desto höher wird der Verlust. Das Geschäftsmodell ist ziemlich krank. Wie das was werden soll. Der Uber-Cheflenker Dara Khosrowshahi muss was machen. Der Börsensender CNBC hat Khosrowshahi ziemlich gut ins Kreuzverhör ...

