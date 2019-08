Auf einer Landstraße bei Goslar ist am Samstag eine 32-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau war am späten Vormittag auf der L 516 bei einem Überholvorgang frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 51-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Beide Unfallbeteiligten stürzten nach dem Aufprall auf die Fahrbahn. Die reglos auf der Straße liegen gebliebene 32-Jährige wurde in der Folge durch ein zweites Kraftrad überrollt. Die 51-jährige Fahrerin dieses Motorrads kam ebenfalls zu Fall. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch Ersthelfer verstarb die 32-Jährige noch am Unfallort.



Die beiden weiteren Unfallopfer wurden mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungswagen bzw. einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken gebracht.